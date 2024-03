VIDÉO - Usurpation d'identité : à chaque infraction, il faisait payer… ses cousins

Corentin, 25 ans, a été victime d’un usurpateur pendant quatre ans. Une centaine d'infractions lui ont été adressées, ainsi qu'à son frère. L'usurpateur des deux frères n'est autre que leur propre cousin, raconte le 20H de TF1.

Le calvaire de Corentin a duré quatre ans. L’identité de cet homme de 25 ans a été utilisée à son insu. Tapages nocturnes, excès de vitesse… Une centaine d’infractions ont été adressées au vingtenaire et à son frère Simon depuis 2020. Le montant du préjudice pour ces deux victimes originaires du Nord ? Plus de 20.000 euros.

Corentin, qui espérait acheter son premier appartement, a dû mettre à l’arrêt son projet. "Je ne dormais plus, moralement c’était dur", témoigne-t-il auprès du 20H de TF1. La victime, qui a désormais un casier judiciaire, a vécu sous la peur. "On a failli me mettre en garde à vue lors d’un simple contrôle", se souvient-il dans le reportage visible en tête de cet article.

400.000 usurpations d'identité par an

L’auteur de l’usurpation d’identité a été interpellé le 19 février lors d’un contrôle de police. Ce jour-là, il circule sans permis et en possession de stupéfiants, relate La Voix du Nord. L’usurpateur n’est autre… que le propre cousin de Corentin. Selon Marion Castres, avocate de la défense, Yacine B., le cousin de Corentin, a été pris dans un engrenage mensonger. Cet homme de 22 ans originaire de Wattignies (Nord) a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal judiciaire de Lille. Placé en détention, il peut toujours faire appel de la décision judiciaire.

Mais Corentin continue de subir des préjudices. "Il subit aujourd’hui des saisies sur salaire pour des amendes qui lui ont été amputées à tort", déclare auprès de TF1 Manon Dugast, l’avocate des deux frères. Chaque année, plus de 400.000 personnes se font usurper leur identité en France.