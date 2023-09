VIDÉO - Viol avec tortures à Cherbourg : "Mégane va se battre", témoigne son père

Ludovic Loir regrette également l'absence d'accompagnement durant les dix jours qui ont suivi le drame, lorsque sa famille s'est retrouvée livrée à elle-même. "Si ça se reproduit et ça se reproduira, il faut que les familles des victimes ne soient pas laissées dans l'oubli, qu'on ne tombe pas dans l'oubli, en disant : 'leur gamine est à l'hôpital, eux vont gérer'. On ne gère pas dans ces cas-là, je peux vous dire qu'on ne gère pas. On est complétement à la rue et on ne sait pas où aller", s'agace-t-il, ajoutant : "Quand ça vous tombe dessus, déjà, vous êtes complétement à plat. Moralement, physiquement, vous êtes rincé par ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas et vous vous dites : 'mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?'", souligne-t-il.

Le père de Mégane garde malgré tout le moral, pour deux. Mais il le sait, sa fille, en convalescence, se bat chaque jour pour aller mieux. "C'est une jeune femme qui est courageuse, battante et il y a une réelle volonté de sa part de s'en sortir", témoigne-t-il avec fierté. "Elle va se battre de toute façon Mégane. Et on sera derrière elle pour la soutenir", conclut-il.