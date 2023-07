VIDÉO - Adolescents et casseurs : des parents impuissants ?

Difficile également de raisonner des adolescents, touchés de près par le drame de Nanterre, comme l'explique Hadji Sekkai, fondateur de l'association "La Cuatro". "Certaines personnes d'ici connaissaient le jeune qui a été tragiquement tué en début de semaine. C'est des populations avec lesquelles on a toujours été proche, du coup, quand on va parler avec eux, quand on communique, le message est perçu beaucoup plus facilement. Alors que si on les délaisse tout le temps, on ne fait pas de travail avec eux au quotidien et que le jour où ça s'embrase, on va parler avec eux, c'est mal perçu", dit-il.

Soussaba est mère au foyer. Elle élève six enfants. Leur père, agent de sécurité, travaille de nuit. Elle raconte comment elle fait pour garder le contrôle de ses fils et de ses filles. "Je communique beaucoup avec mes enfants et je suis aussi beaucoup les infos. Donc quand je vois dans les infos que les jeunes ont fait quelque chose qui est pas normal, aussitôt, je parle avec mon fils de 16 ans. J'essaie de l'encadrer, de dire qu'il faut pas qu'il fasse la même chose", insiste-t-elle. Son fils acquiesce : "Quand j'ai entendu l'histoire, c'est vrai que c'est chaud. Pour moi, c'était de l'injustice. Je comprends ceux qui veulent casser, mais on peut faire autrement aussi. On peut faire des marches blanches, mais pas tout casser."