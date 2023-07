VIDÉO - Violences urbaines : après les destructions, le quotidien des habitants chamboulé

De ce supermarché à Wattrelos (Nord), entre Roubaix et Tourcoing, il ne reste rien, comme on le constate dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Ce magasin d'alimentation n'est plus qu'une carcasse calcinée au milieu du quartier, où tout a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour Edith, qui faisait ses courses là, tous les jours, c'est un drame qui bouleverse son quotidien. "Je suis pénalisée, je n'ai pas de voiture", témoigne-t-elle au micro de TF1, "il va falloir que je me débrouille, je vais prendre le bus pour aller sur Tourcoing". Après chaque nuit d'émeute, c'est toute la vie des quartiers qui est chamboulée.