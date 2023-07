VIDÉO - Violences urbaines : combien vont coûter les dégradations ?

Sur l'ensemble du territoire national, ce sont un millier de commerces qui ont été saccagés. Des dégâts qu'il est trop tôt pour chiffrer avec précision, mais qui dont la facture devrait être beaucoup plus élevée que lors des émeutes de 2005, lorsque les banlieues françaises s'étaient embrasées après la mort de deux adolescents, Zyed et Bouna. Les assureurs avaient estimé le montant total à 204 millions, pour 10.000 sinistres recensés. Le mouvement des Gilets Jaunes, étalé sur plus d'un an à partir d'octobre 2018, avait provoqué près de 250 millions d'euros de dégâts.