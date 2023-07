VIDÉO - Violences urbaines : dans les quartiers, associations et anonymes s'engagent pour dissuader les jeunes

"En fait, dans nos banlieues, on a presque rien. Il y a rien qui est fait pour nous, et si en plus de ça on brûle ce qui nous reste, ça va juste nous pénaliser, nous, nos familles, nos parents qui vont payer plus d'impôts", souligne Abdallah. "Ils seront encore plus pointés du doigt. Et ça va rien changer, ça va juste empirer les choses..." Le jeune homme a aujourd'hui deux rêves : la fin des violences et que les banlieues soient mieux considérées.