VIDÉO - "Ce degré de violence, on ne l'a jamais atteint" : deux policiers blessés la nuit dernière témoignent

Les violences ont été d'une intensité "sans précédent" dans la nuit de vendredi à samedi dans la région lyonnaise, selon le maire écologiste de Lyon Gregory Doucet. Elles ont embrasé plusieurs quartiers populaires de l'est de l'agglomération, avec 35 membres des forces de l'ordre blessés au total. Quatre policiers ont notamment été touchés à Vaulx-en-Velin par des tirs de grenaille. L'un d'entre eux a accepté de témoigner dans le 20H de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article). Pour préserver son anonymat, il a été joint par téléphone.

"Ce degré de violence, on ne l'a jamais atteint. Les émeutiers veulent vraiment en découdre, et c'est vraiment pour nous faire du mal. Actuellement, on pense d'abord à se protéger avant de protéger les biens et les autres personnes parce qu'on est attaqué. On subit directement les attaques", souligne-t-il. Blessé par des éclats de plomb à la jambe, il sera à nouveau posté dans les mêmes quartiers que la veille.