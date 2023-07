VIDÉO - Après les violences urbaines, le difficile retour à une vie normale

À quelques kilomètres de là, à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), la mairie a été totalement ravagée par les flammes. Avant de commencer la reconstruction, il faut tout nettoyer et sauver ce qui peut l'être. "Il y a déjà un premier nettoyage qui a été effectué pour enlever un maximum de suie et pouvoir ensuite organiser le tri entre ce qui est définitivement irrécupérable et ce qui peut être un peu récupéré", explique Rémy Jourdan, le directeur de cabinet. Facture de la reconstruction : plus de 2 millions d'euros et au minimum un an et demi de travaux.

Mais pour les 20.000 habitants de la commune, pas question d'attendre. Un ancien lieu de stockage a donc été réaménagé en urgence pour accueillir les 400 familles en grande difficulté. Mais dans ce service d'action sociale, de nombreux dossiers ont disparu dans l'incendie. "Il faut essayer maintenant de numériser un maximum, mais il y a des dossiers qui seront perdus et qu'on ne pourra pas récupérer", déplore Catherine Maguero, assistante-sociale.

Lydia vient au centre chaque semaine pour suivre son dossier d'insertion professionnelle. "Moi, mon cas, ça a mis un peu de retard. S'il n'y a pas tous les dossiers avec tous les renseignements de la personne, ben les aides sont refusées", dit-elle. Et l'accompagnement reste indispensable. Comme pour cette autre femme, interrogée par TF1, qui vient ici depuis 20 ans. "S'il n'y avait pas ça, on est perdu. Surtout moi, je suis handicapée", souligne-t-elle.