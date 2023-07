VIDÉO - Vols à l'arraché : les montres de luxe dans le viseur des malfaiteurs

Des agressions qui se produisent en pleine rue à Paris, et souvent en plein jour, commise par plusieurs individus sur une même victime. C'est ce que montrent plusieurs vidéos dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Très soudaines, et parfois d'une violence inouïe, elles visent toutes les mêmes cibles : les montres de luxe, des objets que l'on porte au poignet et dont les prix vont de 5.000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces vols en bande organisée touchent désormais l'ensemble du territoire.