VIDÉO - "Ça déchire le cœur" : le ras-le-bol des agriculteurs face aux vols de légumes dans les champs

Maxence Lauwerie, agriculteur à Merris, cultive, lui, des poireaux et il surveille régulièrement ses champs grâce à son drone. Ce samedi, plusieurs rangées ont encore été volées. "Ça déchire le cœur. Tu viens traiter et tu constates des trous dans les champs. Donc, tu te dis : 'c'est dégoûtant, à force'. Faudra pas venir pleurer, par exemple dans dix ou quinze ans, quand il n'y aura plus de maraîchage en France", affirme-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Et toutes les cultures sont touchées. Non loin de là, dans un champ de pomme de terre, plusieurs dizaines de kilos ont aussi été dérobés.

Depuis un an et la hausse des prix des légumes en magasin, les vols dans les champs sont en pleine recrudescence. Mais pour les agriculteurs, qui doivent livrer des coopératives, c'est un gros manque à gagner. "Si on a un contrat avec un industriel et que le contrat n'est pas honoré en quantité, on peut se retrouver avec des pénalités. Donc, c'est quand même la double peine. On se fait voler, moins de marchandises à la vente, et on se retrouve à faire un chèque à un industriel parce que le contrat n'est pas honoré. Tout ça pour des voleurs", déplore Romain Verriele, agriculteur et président des syndicats des Jeunes Agriculteurs des Flandres.