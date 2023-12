VIDÉO - Vols de truffes : un diamant noir très convoité

Vendues à plus de 1000 euros le kilogramme, les truffes que l'on surnomme l'or noir suscitent bien des convoitises. À tel point que des producteurs, victimes de plus en plus de pillages, transforment leurs terres en camp retranché.

Quelque part dans les Alpes-de-Haute-Provence, le lieu est tenu secret, car le risque de vol est trop important. Pour se protéger, Roger Barbe, trufficulteur, n'a plus le choix que de clôturer et fermer à double tour sa truffière. Il s’est déjà fait voler de nombreuses truffes. Son grillage a même été découpé par les voleurs et la terre a été entièrement retournée.

Difficile à quantifier, mais il assure que "les vols sont de plus en plus nombreux". Alors pour se protéger davantage, il a décidé avec le propriétaire de ces champs, Michel Renda, d’investir plusieurs milliers d'euros dans une caméra de vidéosurveillance.

Ces trufficulteurs ne sont pas les seuls à s'équiper de matériel de détection. C’est devenu indispensable en Provence, première région productrice de truffe en métropole, surtout à cette période de l’année où le diamant noir est très recherché. Actuellement, la truffe se vend à prix d'or, entre 1000 et 1200 euros le kilogramme. En cas de vol, les pertes sont considérables pour les producteurs.