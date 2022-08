Tirs mortels lors d'un refus d'obtempérer à Vénissieux

C'est un nouveau refus d'obtempérer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre policiers se sont apprêtés à contrôler un véhicule signalé volé sur un parking de Vénissieux. Selon la police, le conducteur a enclenché la marche arrière et a percuté un des fonctionnaires. Celui-ci a été projeté sur le capot. Deux policiers ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur le conducteur et le passager de la voiture. Un des occupants de la voiture a été tué, un autre très grièvement blessé. Les deux policiers ont été placés en garde à vue en attendant d'en savoir plus.