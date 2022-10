Tornade dans le Pas-de-Calais : la reconstruction prendra des mois

Huit jours après la tornade, le village de Bihucourt ressemble encore à un champs de ruine. Plusieurs habitations ne tiennent plus qu'à quelques briques. Certaines seront détruites, comme celle de Chantal Codevelle et son mari. Ces derniers y vivaient depuis plus de 30 ans. Il va falloir tout raser. "Maintenant, on attend les assurances et tout pour voir... Ça avance lentement, on n'a encore rien, rien du tout", déclare l'habitante sinistrée.