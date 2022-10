VIDÉO - Mini-tornades : ces arnaques qui ciblent les habitants sinistrés

"On contrôle tout ce qui est camionnette, artisans, tous ceux qui proposent du démarchage", explique le Capitaine Willy aux équipes de LCI. Le procédé de ces artisans : "Ils font signer des contrats à la va vite en prétextant des couvertures par les assurances", détaille l'adjoint à la Brigade de gendarmerie de Montdidier, dans la Somme. "Et dès qu'ils se sont installés, et qu'ils ont fait signer les contrats, ils font payer très souvent en argent liquide", termine-t-il.