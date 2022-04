Toulouse : l'État devra payer pour des dégradations de Gilets jaunes

"Certains des préjudices subis par la commune de Toulouse et Toulouse Métropole (...) résultent directement de délits commis dans le prolongement de ces manifestations, par des manifestants et non par des groupes extérieurs", a statué le tribunal administratif, ouvrant la voie à une indemnisation par l'État, même si son montant est très inférieur à ce que demandaient les deux collectivités toulousaines (plus de 4 millions d'euros au total).