Touriste tuée à Étretat : les selfies mortels, des histoires toujours plus tragiques

Les morts par selfie touchent principalement les voyageurs à la recherche de frisson et de clichés d'exception, mais également les influenceurs sur les réseaux sociaux qui tentent d'impressionner leurs abonnés. La première cause de ces décès est la chute, puisque sur les 379 morts de l'étude citée plus haut, 216 ont perdu la vie en tombant dans le vide. En juillet 2021, la mort de l'influenceuse Xiao Qiumei avait choqué la Chine. La jeune femme de 23 ans était habituée à filmer son quotidien de grutière. Mais le 20 juillet, un direct a tourné au drame au moment où l'influenceuse a basculé dans le vide, filmant sa mort en direct au moment où elle effectuait des pas de danse sur sa grue. En 2016, déjà, la mort de la "randonneuse en bikini" taïwanaise Gigi Wu, avait choqué la foule de ses "followers". Elle s'était écrasée au fond d'un ravin, après avoir gravi plus de 100 sommets pour y faire des selfies en deux-pièces.

Les touristes ne sont pas non plus épargnés par le phénomène. En novembre 2019, un voyageur français est mort en tentant de faire un selfie devant la cascade de Na Mueang 2, un endroit très prisé des voyageurs en Thaïlande. En 2018, un couple de touristes australiens d'une trentaine d'années s'était tué en tombant d'un mur surplombant une plage à Ericeira, dans les environs de Lisbonne, en essayant de se prendre un selfie. La même année, un touriste saoudien qui se prenait en photo sur les bords du Nil en Ouganda a glissé, est tombé et est mort noyé.