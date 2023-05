VIDÉO - Tours : le fléau des vols de cuivre qui plongent des quartiers entiers dans le noir

Il y a quatre mois, Elisa a eu une bien mauvaise surprise à son réveil. Juste devant chez elle, des câbles en cuivre ont été sectionnés par des voleurs en pleine nuit. Conséquence : plus d’électricité dans sa maison ni d’éclairage public pendant une semaine. "On ne se sent pas en sécurité. Il y a une piste cyclable juste de l’autre côté de la rue, il suffit qu’il y ait des piétons qui veuillent traverser, les voitures ne les voient pas, ça fait tout de suite un accident. C’est deux fois plus dangereux", témoigne-t-elle dans le reportage en tête de cet article.