VIDÉO - "Tout est cassé, volé" : les boulangeries victimes de braquages en série

"On les voit qui mettent une petite calotte derrière la tête, et puis elle se fait insulter. C'était assez violent", se rappelle la gérante, au micro du 20H de TF1. Les voleurs, des mineurs, ont été interpellés quelques heures plus tard.

Mais, pour la boulangère, les conséquences sont à la fois pécuniaires et psychologiques. La commerçante a dû racheter un tiroir-caisse pour 2000 euros, et confie vivre avec "un sentiment d'insécurité qu'on n'avait pas avant". "On n'est jamais très rassurés, on regarde à deux fois. Si une personne passe avec une capuche, on se demande ce qu'il va nous arriver". Depuis ce cambriolage, elle a également investi dans trois nouvelles caméras de surveillance et a installé des barreaux aux fenêtres de son commerce. Malgré ces mesures, elle a été victime de deux autres cambriolages.