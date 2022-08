Tout faire pour éviter une reprise du feu dans le Morbihan

Une trentaine d'hommes et une dizaine de véhicules se relaient jour et nuit. Les pompiers du Morbihan, épaulés par les renforts venus d'Ille-et-Vilaine et du Grand-Est, ont veillé sur la commune sans relâche. Il y a eu quelques reprises de feu avant que les vents ne s'affaiblissent vers 5h du matin.