VIDÉO - "Tout s'écroule" : la douleur d'un père, après l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure

Au lendemain de l'attaque d'un fourgon à une barrière de péage dans l'Eure, des centaines de personnes ont observé ce mercredi une minute de silence à l'appel de l'intersyndicale nationale. Le père d'Arnaud Garcia, l'un des deux agents tués, raconte sa peine et sa "colère" au micro de TF1.

"Seul, abandonné, meurtri, un peu de colère". Ce sont les premiers mots de Dominique, le père d'Arnaud Garcia, l'un des deux agents pénitentiaires tués, mardi 14 mai, à hauteur du péage d'Incarville (Eure) alors qu'il transférait un détenu de la prison d'Évreux vers le tribunal de Rouen. Il a appris la mort de son fils par la voix du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. "Tout s'écroule. Le fils unique qui tombe", témoigne Dominique Garcia.

"Je suis fier de sa profession, de ce qu'il faisait, ce qu'il représentait. J'ai perdu quelque chose qui, petit à petit, va peut-être se guérir. Mais je ne pense pas", poursuit-il la gorge nouée.

Elle m'a dit 'on va vivre pour le petit bébé qui va arriver' Le père d'Arnaud Garcia au sujet de sa belle-fille

Arnaud, 34 ans, s'apprêtait à devenir père pour la première fois. Dominique est ainsi allé soutenir sa belle fille plus tôt dans la journée. "Elle m'a dit 'on va vivre pour le petit bébé qui va arriver'", rapporte-t-il. En hommage à Arnaud Garcia et Fabrice Moello - l'autre agent décédé dans l'attaque -, ainsi qu'aux trois agents blessés, une centaine de personnes ont observé une minute de silence dans la cour d'honneur du centre pénitentiaire de Caen, mercredi matin.

Un silence troublé par l'émotion de Bruno Brasme. "On a perdu des collègues, des gens avec qui on travaillait régulièrement, tous les jours", déplore le syndicaliste pénitentiaire UFAP-UNSA, devant une assemblée touchée. Il évoque Fabrice et Arnaud au micro de TF1 : "Des gens très professionnels, super sympathiques, souriants, aimant le sport. Des collègues formidables...", se souvient-il. Pris d'émotion, il ne parvient pas à terminer sa phrase.