Tout savoir sur Thésée, la plateforme du ministère de l'Intérieur pour contrer les arnaques en ligne

Les informations que vous communiquez sont analysées par des experts de la police judiciaire. Selon le ministère de l’Intérieur, une "équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes". Chaque demande peut être validée ou rejetée, si elle ne correspond pas au périmètre de Thésée, par ces enquêteurs. Si la plainte est validée, l’internaute en est notifié et la plainte est transmise à "l’outil d’analyse". Il permet à la plateforme Thésée de faire des recoupements et ainsi d'entamer l’enquête.