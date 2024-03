VIDÉO - Trafic de cigarettes : saisie record de tabac de contrebande

Une saisie historique de tabac de contrebande a été annoncée ce vendredi 29 mars par les douanes. En tout, 27 tonnes ont été interceptées lors d'une vaste opération baptisée "Colbert II" menée dans plusieurs villes à travers la France. Selon les douaniers, ces saisies d'ampleur sont de plus en plus fréquentes.

27 tonnes de tabac, 33 millions de cigarettes, 1,7 million de paquets. Ce sont les chiffres de la saisie historique annoncée ce vendredi 29 mars par les douanes et réalisée dans le cadre de l'opération nationale "Colbert II" de lutte contre les trafics qui a mobilisé 11.000 fonctionnaires et donné lieu à 30.000 contrôles. Sur l'autoroute A9, dans un camion en provenance d'Espagne, pas moins de 10 millions de cigarettes de contrebande ont notamment été saisies cette semaine.

Si le trafic de cigarettes prend de l'ampleur en France, c'est d'abord parce que le prix des paquets en bureau de tabac augmente, à savoir 12,50 euros aujourd'hui en moyenne, contre 5 euros dans la rue.

"Du plomb, des excréments d'animaux"

Sur le trottoir, dans les épiceries, sur Internet, les trafiquants se sont diversifiés. C'est ce que constatent les enquêteurs de la douane spécialisés dans la lutte contre le tabac de contrebande et contrefaçon. "On ne sait pas comment elles sont fabriquées, où elles sont fabriquées, dans les analyses de laboratoire, il ressort que le tabac contient du plomb, des excréments d'animaux", explique anonymement dans le reportage en tête de cet article l'un d'eux.

À titre de repère, en huit ans, les saisies ont doublé en France, pour atteindre 520 tonnes en 2022. À Lyon, en 2022, la plus belle prise était de 19 tonnes. Selon les douaniers, ces saisies d'ampleur de plusieurs palettes en même temps, sont de plus en plus fréquentes.

Mais un autre phénomène inquiète désormais les autorités : les usines produisant à la chaîne des cigarettes sur le sol français. Les forces de l'ordre en ont déjà démantelé cinq.