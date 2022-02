Trafic de cocaïne : le port du Havre sous surveillance

Sur les 23 tonnes de cocaïne saisies en France l'année dernière, plus de 16 avaient transité par le Havre. Un trafic colossal organisé par quelques groupes aux méthodes très violentes. Depuis 2018, plus de 30 enlèvements ont été commis. "Tout simplement pour faire pression parce qu'il y a eu des contentieux, parce qu'il y a eu des dettes, parce qu'il y a eu des choses qui ont été promises qui n'ont pas été tenues, parce qu'on veut s'assurer des coopérations futures de la personne, donc on l'enlève, on le menace. Des fois même, on demande des rançons. C'est terrifiant puis ça peut avoir des conséquences dramatiques", explique Patrick Leonard, directeur zonal de la police judiciaire de Seine-Maritime.