ENQUÊTE - Trafic de drogue : comment les ports européens s'allient pour riposter

L'Union européenne a lancé une "Alliance des ports" ce mercredi à Anvers en Belgique, principal point d'entrée de la cocaïne sur le continent. Le but : harmoniser leurs mesures de sécurité contre le trafic de drogue et combattre leur infiltration par les réseaux criminels.

Face au trafic de drogue, l’Union européenne a décidé d’agir. Mercredi 24 janvier, la commissaire européenne aux affaires intérieures a lancé l’alliance des ports, soit 200 millions d’euros investis pour aider une vingtaine de ports européens à lutter, en se dotant notamment d'équipements modernes pour scanner les conteneurs. "Si un port prend des mesures pour renforcer la sécurité, il faut attendre une à deux semaines pour que le problème apparaisse dans un autre port", déclare Ylva Johansson, la commissaire européenne aux Affaires intérieures. "Les trafiquants modifient toujours leur mode opératoire."

Le choix de la ville n'est pas anodin : dans le gigantesque port d'Anvers, "grand comme 20.000 terrains de football", les saisies ont battu un nouveau record, avec 116 tonnes interceptées en 2023. Et la principale ville flamande est régulièrement secouée par des violences liées aux gangs qui se disputent un trafic aux enjeux financiers colossaux.

Les ports secondaires aussi importants pour le trafic de stupéfiants

La drogue ne circule plus seulement dans les containers : 85 kilos ont été retrouvés dans des valises, sur un bateau de croisière à Marseille, cet été. Les douaniers n’hésitent même plus à plonger, comme à Lorient, pour inspecter la coque des bateaux. En février, toujours à Lorient, 185 kilos sont saisis dans la coque d’un navire brésilien. Le point entre toutes ces prises, c’est qu’elles ont eu lieu dans des ports dits “secondaires”, la nouvelle cible des trafiquants. "Les criminels savent arbitrer entre les ports, choisir ceux où il y aura moins de contrôle", assure Clotilde Champeyrache, maîtresse de conférences au Conservatoire national des Arts et métiers, dans le sujet de TF1. "Les ports secondaires sont aussi importants pour le trafic de stupéfiants", confirme-t-elle.

Le trafic des drogues de synthèse, également dans le viseur

La route de la cocaïne commence en Équateur, dans le port de Guayaquil, devenu le point majeur d'exportation vers l'Europe de la cocaïne produite en Colombie et au Pérou voisin, avant d'inonder le marché européen. Les grands ports sont la cible de mafias locales, qui n'hésitent pas à corrompre dockers, agents portuaires ou chauffeurs routiers, douaniers et policiers parfois, afin de laisser les "petites mains" récupérer la drogue dans les conteneurs.

Lorsque les bateaux arrivent en Europe, les trafiquants hésitent de plus en plus à la décharger au Havre, à Anvers ou Rotterdam, des ports principaux surveillés. En France, ils vont privilégier les ports de Marseille ou de Rouen. Il n'en reste pas moins que les saisies explosent bel et bien en Europe, "mais les prix (de vente) n'augmentent pas, ce qui montre que le flux de drogue ne fait que croître", a souligné la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

L'Alliance des ports européens est destinée à créer un partenariat entre les autorités portuaires, les douanes, les polices et les compagnies de transport maritime notamment. Seize des principaux ports à conteneurs européens étaient représentés lors du lancement, dont ceux de Rotterdam, Hambourg, Algésiras, Marseille, outre celui d'Anvers.

À côté de la déferlante de cocaïne, les autorités s'inquiètent aussi de la hausse du trafic des drogues de synthèse. Gérald Darmanin a appelé à une stratégie commune, "notamment pour éviter que le fentanyl arrive en Europe". Ce puissant opiacé de synthèse, fabriqué à base de produits provenant très souvent de Chine, est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses chaque année aux États-Unis, où il est introduit par les cartels mexicains.