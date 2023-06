VIDÉO - Écoles fermées sous la menace de dealers à Valences : "On a peur de se prendre une balle"

Des menaces de mort en pleine journée, à l'entrée d'une école primaire. Depuis ce mardi 6 juin, les instituteurs ne font plus classe dans deux établissements de la ville, et les parents sont sous le choc. "On a mal au cœur, très, très mal au cœur, notre enfant est resté à la maison", confie une mère de famille à TF1 dans le reportage du 20H ci-dessus. "C'est quand même très grave, la polie ne fait rien du tout", lance une autre. Dans ce quartier de Valence, personne ne souhaite nous répondre à visage découvert par peur des représailles. Car des événements comme celui-ci, il y en a eu une dizaine ces deux dernières années. Le plus marquant étant une fusillade, au mois de mai dernier.