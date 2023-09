VIDÉO - Point de deal près d'une école de Marseille : des parents refusent d'amener leurs enfants à la rentrée

Un peu plus loin, on découvre les restes d’un barrage de bric et de broc, que les trafiquants avaient installé pour contrôler les accès à la cité. Les points de vente de la Cayolle sont très prisés, et le quartier est l'enjeu d’une guerre de territoire. Sur les réseaux sociaux, chaque gang fait la promotion de ses produits. Dans la rue, les affrontements sont plus directs. Dimanche dernier, une rafale a blessé un adolescent de 14 ans, qui attendait un bus après une journée de "travail" sur un point de deal.