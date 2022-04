Trafic de drogue : une maire de Seine-Maritime mise en examen

La police enquête sur les liens possibles entre ces deux élus et des barons de la drogue de la région. Implanté dans la ville, leur réseau s'étendrait bien au-delà de Canteleu. Ils opéreraient dans au moins quatre départements avec des ramifications au Maroc. "On est vraiment sur du trafic national voire même international. Donc ça implique quand même des réseaux structurés et des professionnels d'importation de stupéfiants", selon Frédéric Desguerre, délégué syndical - Unité SGP Police (zone Ouest).