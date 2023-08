VIDÉO - Violences à Nîmes : l'arrivée des renforts a-t-elle changé le quotidien des habitants ?

La violence s'est déplacée, le week-end dernier, dans des quartiers moins surveillés. Une fusillade a éclaté le soir du samedi 26 août devant la porte d'un immeuble, en témoignent des impacts de balles. Dans une rue à proximité, un jeune homme de 26 ans se gare et est pris pour cible. Il n'en dort plus et est traumatisé, comme il l'affirme dans la vidéo en tête de cet article.