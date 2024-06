Un trafic de drogue a été démantelé cette semaine en Bretagne, mais le produit intercepté par la police inquiète les autorités. Il ne s'agit pas de cocaïne ou d'héroïne, mais de Fentanyl, un médicament cent fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est devenu un fléau aux États-Unis, à l'origine de 500.000 morts ces vingts dernières années.

Le Fentanyl est un médicament très puissant destiné à soigner les fortes douleurs, mais dont l'usage peut vite devenir fatal en cas de surdosage. C'est dans une pharmacie située à La Baule (Loire-Atlantique) que l'enquête des gendarmes a démarré l'an dernier. Un client y venait, ordonnance en main, pour se faire délivrer du Fentanyl. La gérante de la pharmacie a été alertée alors qu'un médecin aux alentours s'était récemment fait voler son ordonnancier. Elle a fini par comprendre que le document fourni par le client était un faux.

"Dès qu'il y a un vol d'ordonnance qui est signalé au Conseil de l'Ordre des médecins, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens nous transfère cette information. Nous, forcément, on va redoubler de vigilance à ce moment-là", explique Anne Franchot dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

723 fausses ordonnances

L'homme qui fait figure de suspect numéro un est un ressortissant géorgien de 35 ans sans profession. Il vit en France de façon illégale. Sa méthode était simple et bien rodée. Chaque nouvelle fausse ordonnance était soit volée, soit contrefaite sur un ordinateur, plus vraie que nature. L'homme consommait en partie les opioïdes obtenus, mais les revendait surtout au marché noir, avec ses deux complices présumés.

Au total, d'après les gendarmes, l'équipe a présenté 723 fausses ordonnances. Les suspects ont ainsi obtenu, ni vu ni connu, 2300 boîtes de Fentanyl à travers dix-sept départements du Grand Ouest. Le préjudice pour l'Assurance maladie atteint environ 45.000 euros.

Cent fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus que l'héroïne, le médicament est souvent détourné de son usage et consommé par des toxicomanes. Un Fentanyl illégal et bon marché, produit en Chine ou au Mexique dans des laboratoires clandestins, qui inonde désormais les rues américaines, où les consommateurs ressemblent à des zombies. Aux États-Unis, le produit a fait 100.000 morts, rien que l'an dernier.