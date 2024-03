Lutte anti-drogue : pourquoi l'opération "Place nette" à Marseille est "XXL" ?

Emmanuel Macron est à Marseille ce mardi alors qu'une large opération de lutte contre le narcotrafic est en cours. 750 forces de l'ordre sont mobilisées depuis lundi. Cette opération se prolongera pendant plusieurs semaines.

Emmanuel Macron est en visite à Marseille au lendemain du lancement d'une opération "Place nette XXL" menée à la cité de la Castellane, entre le 15ᵉ et le 16ᵉ arrondissement de la ville. Sur le réseau social X, il a évoqué une "opération sans précédent (...) pour porter un coup d'arrêt aux trafics de drogues".

Lancées fin 2023 dans plusieurs villes de France pour démanteler les 4000 points de deal dénombrés dans le pays, les opérations "Place nette" permettent de mobiliser des forces de l'ordre jour et nuit pour empêcher un réseau de se réinstaller. Pour cette version "XXL", l'Élysée annonce que 750 forces de l'ordre ont été mobilisées depuis lundi dans la cité victime de narcotrafic.

4000 forces de l'ordre mobilisées par semaine

Cette opération était "concoctée depuis six mois", explique l'Élysée. Elle s'étalera sur plusieurs semaines, avec "4000 forces de l'ordre mobilisées par semaine, donc cinq unités de force mobile". 170 opérations ciblées sont prévues. Cinquante effectifs parcourent notamment les quartiers nord de Marseille, selon une source policière à TF1/LCI.

Depuis le début de l'opération, 80 personnes ont été interpellées et 140.000 euros ont été saisis, a informé pendant la visite présidentielle le préfet des Bouches-du-Rhône Pierre-Edouard Colliex. "L'idée, c'est d'avoir une situation qui soit clairement assainie" dans les prochaines semaines, a assuré ce dernier. "Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent", a quant à lui répondu Emmanuel Macron à des habitants rencontrés pendant sa visite.

La guerre de territoires pour le contrôle des juteux points de deal de la cité phocéenne a ensanglanté Marseille comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées dans des narchomicides, dont quatre victimes collatérales, et 123 personnes blessées. Si depuis le début de l'année, une certaine accalmie semble se dessiner dans la cité phocéenne, où de nombreuses interpellations ont eu lieu, "ça pourrait reprendre, on a des petits prémices", a alerté mardi le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone.

Cette visite intervient en effet peu après que plusieurs coups de filet ont eu lieu au sein des deux principaux gangs qui se disputent Marseille, "DZ Mafia" et "Yoda". Treize jeunes membres présumés de la "DZ Mafia" ont été interpellés il y a une semaine à Marseille, Rennes et dans les Alpes-de-Haute-Provence dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre en Espagne. Un peu plus tôt, le chef présumé du clan "Yoda", Félix Bingui, surnommé "le chat", avait été interpellé au Maroc.