Malgré les risques, ces habitants de Marseille ont délogé eux-mêmes des trafiquants de drogue

Jocelyne, 80 ans, peut désormais sortir et rentrer sereinement chez elle. "Les vigiles me rassurent. On ne voit plus de dealers", sourit-elle. Contrôle des véhicules, patrouilles… Au total, huit vigiles sécurisent le bâtiment de ces habitants entrés en résistance. "Je pense qu’on est connus dans la France entière maintenant et qu’on est le seul quartier de Marseille qui a osé se manifester", affirme une habitante.