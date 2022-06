Opération tranquillité vacances : comment ça marche ?

La valise de Delphine Renaud est presque prête. Elle part en vacances pour deux semaines. Pour la première fois, elle s’est inscrite à l’opération tranquillité vacances, un service proposé par la police ou la gendarmerie, avec une mission : contrôler votre maison en votre absence. "J’aurai l’esprit un peu plus tranquille, me mettre les doigts de pied en éventail et me dire que ma maison est surveillée. Il n’y aura pas de catastrophe quand je vais rentrer", témoigne-t-elle. Tout est gratuit. Pour y participer, Delphine a indiqué les dates de son départ sur un formulaire papier, aussi disponible sur Internet, avant de l’apporter au commissariat.