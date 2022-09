VIDÉO - Vols sur les chantiers : désormais, même les fenêtres sont visées

Le premier perdant reste le client, déjà bien stressé par la conduite des travaux. Mais ce fléau des vols de chantiers représente un gouffre financier pour les professionnels, souvent des TPE familiales. Chaque année, ces cambriolages coûtent un milliard d'euros au secteur. "Un vol sur chantier, de matériel pouvant aller jusqu'à 30 000 euros, peut avoir des conséquences dramatiques et mettre l'entreprise en danger", explique Guillaume Gamache, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment de l'Oise, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de l'article. Pour se prémunir des cambriolages, les ouvriers ne laissent pas leurs outils sur le chantier et doivent cacher les matériaux. Certains d'entre eux ont dû s'équiper en matériel de vidéosurveillance et en systèmes d'alarmes. Les assurances peuvent aider à couvrir les pertes mais les entreprises n'assurent pas toujours l'ensemble de leurs équipements.

Les chantiers de déconstruction attisent aussi les convoitises des malfrats. Pêle-mêle : des câbles en cuivre, des tuyaux de chauffage, des éviers en inox… L'acier, dont le prix à la tonne a flambé, est devenu un produit de luxe. Tout est bon à prendre, tant sur les chantiers de particuliers que sur les gros projets publics. "Ça fait mal car on ne sent pas en sécurité. On essaie d'aller à la gendarmerie porter plainte de temps en temps mais pas à chaque fois", témoigne Agathe, dont l'entreprise familiale de démolition dans l'Oise supervise des chantiers régulièrement "visités" par des personnes malintentionnées.