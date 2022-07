Trois jeunes tués à Angers

La police technique et scientifique est à la recherche d'indices pour comprendre comment une simple altercation a pu tourner au drame et coûter la vie à trois jeunes dont un mineur de seize ans. "Il y avait un groupe de personnes qui dansait et d'un coup, on a entendu des cris et on a vu une personne s'enfuir", témoigne cet homme. Selon le procureur d'Angers, le suspect âgé de 32 ans aurait eu un premier échange virulent avec les victimes aux alentours d'une heure du matin et serait revenu plus tard armé d'un couteau.