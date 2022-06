Trois jours de lutte contre les flammes en Aveyron

Avant d'évacuer avec six autres habitants, Alain tentait encore de stopper les premières étincelles. Pendant trois jours, 240 pompiers ont lutté pour sauver les habitations et ils étaient aidés par le produit retardant des avions. Il n'y a eu aucune victime, mais près de 400 hectares brûlés. C'est le plus gros incendie jamais observé là-bas.