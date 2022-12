VIDÉO - "J'aurais aimé pouvoir l'arrêter plus tôt" : l'homme qui a désarmé le suspect de la tuerie à Paris témoigne

Lui, et des proches, vont prendre leur courage à deux mains et foncer vers le suspect, visible sur la caméra de surveillance du salon. Le tueur présumé les tient pourtant en joue avec son arme. Les hommes vont le désarmer et puis le maîtriser au sol.

“Ce n’est pas un geste héroïque, j’étais surtout soulagé que cela se termine. Nous avons vu, après son arrestation, qu’il avait encore sur lui près de 70 munitions. J’aurais aimé pouvoir l’arrêter plus tôt, et qu’il ne fasse pas toutes ces victimes”, poursuit le coiffeur turc.

Il se dit encore profondément marqué par cette fusillade. Il confie avoir besoin de temps et ne s’est pas quand il rouvrira son salon de coiffure, transformé en une scène de crime.