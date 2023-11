VIDÉO - Trois mois après la mort du petit Fayed à Nîmes, plusieurs suspects interpellés grâce à l'ADN

Cette nouvelle avancée dans l'enquête est saluée par les habitants, encore marqués par la tragédie. Les résidents racontent cependant un quotidien toujours marqué par les fusillades à répétition. Le quartier Pissevin est une plaque tournante du trafic de drogue en France. Plusieurs villes du sud-est de la France dont Marseille, Avignon et Nîmes, situées sur un arc entre l'Espagne et l'Italie, sont touchées depuis plusieurs années par des assassinats liés au trafic de drogue, une violence qui fait de plus en plus de victimes collatérales. Deux jours après la mort de Fayed, un jeune homme de 18 ans avait été tué sur un point de deal du quartier, malgré le déploiement policier.