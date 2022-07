Trois policiers roués de coups à Lyon : "Ce n'est pas du tout étonnant au vu du quartier"

Les patrouilles y sont constantes, d'autant plus au lendemain du drame. Jeudi après-midi, les policiers ont multiplié les contrôles, comme il est possible de le voir dans la vidéo TF1 en tête de cet article. De leur côté, habitants et commerçants parlent d'une escalade de violences.

"Aujourd'hui, on ne peut même plus arrêter quelqu'un ici sans que cette meute vous saute dessus. Mais vous vous rendez compte, dans quel état de gravité est tombé notre quartier ?", souligne un commerçant. "Ce n'est pas du tout étonnant au vu du quartier", ajoute une passante.