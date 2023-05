VIDÉO - Policiers tués dans le Nord : le chauffard sous l'emprise de l'alcool et du cannabis

"Les premiers éléments de l’enquête viennent conforter l’hypothèse d’un choc frontal intervenu entre les deux véhicules", a expliqué la procureure de la République, Carole Étienne, lors d'une conférence de presse lundi. "Le compteur de vitesse de la voiture est resté bloqué juste en dessous de 120 km/h", a-t-elle également souligné.

Le conducteur mis en cause "présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08g/l et il est par ailleurs positif au cannabis"selon la procureure. Le chauffard décédé était un homme de 24 ans. Il était connu des services de police et avait été condamné pour des faits de droit commun, mais pas de délits routiers. Selon une source proche de l'enquête, le suspect n'avait ni assurance, ni carte grise, ni contrôle technique valable.