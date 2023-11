Trop grand, trop moche : une commune des Pyrénées condamnée pour ce "totem" publicitaire géant

La cour d'appel de Bordeaux a condamné mardi 7 novembre 2023 la commune d'Ibos, dans les Hautes-Pyrénées. Une enseigne publicitaire était installée illégalement depuis dix ans sur un centre commercial. Il s'agit d'une victoire pour les associations locales de protection de l'environnement.

C'est sur cette tour métallique, dévoilée dans le sujet vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, que des enseignes publicitaires étaient fixées. D'une hauteur de 34 mètres, elle était visible à plusieurs kilomètres à la ronde et, face aux Pyrénées, gâchait quelque peu le paysage.

C'est désormais de l'histoire ancienne : la commune de Ibos (Hautes-Pyrénées), située à quelques kilomètres de Tarbes, a été "condamnée" par la cour administrative de Bordeaux, saisie par deux associations (France Midi-Pyrénées Environnement et France Nature Environnement) pour ne pas avoir obligé Leclerc à "faire tomber" ce "totem" commercial du Méridien.

La commune d'Ibos avait autorisé l'implantation de cette enseigne il y a une cinquantaine d'années. Mais, comme le souligne Guy Dulout, directeur général des services à la mairie, interrogé par TF1, "l'urbanisme évolue". Après des décennies de "règne", les publicités ont été retirées du "totem" il y a un an, mais l'association de protection de l'environnement France Nature Environnement a souhaité mener la procédure judiciaire à son terme.

Comme le rapporte La dépêche, la cour administrative de Bordeaux a finalement enjoint la commune d'Ibos à verser la somme globale de 5.000 euros aux associations France Midi-Pyrénées Environnement et France Nature Environnement en indemnisation de leur préjudice (plus 2500 euros au titre des frais en appel et en première instance), et "de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêté, soit la suppression, soit la mise en conformité" de l'enseigne.

Cette affaire fait grand bruit, elle est symbolique de tous ces visuels trop nombreux et trop moches à l'entrée de nos villes. Et après une telle victoire contre la pollution visuelle, l'association environnementale espère maintenant faire bouger les choses aux entrées d'autres villes.

Sur la route entre Tarbes et Ibos, les exemples de pollution visuelle ne manquent pas. Mais la réglementation s'avère dense, et complexe. Pour Renaud de Bellefon, président de l'association France Nature Environnement, interrogé dans le sujet, il n'est pas facile d'identifier les panneaux illégaux : "Il faudrait les étudier chacun, en fonction de la distance par rapport au magasin", dit-il et, ajoute-t-il, "il y a beaucoup de règles difficiles à gérer". Les publicités retirées, la structure du totem va cependant rester. Et tant pis si elle se situe dans l'axe du pic du Midi...