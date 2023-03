VIDÉO - "Tu la fermes ou tu en veux une deuxième ?" : les menaces d'agents de la Brav-M enregistrées par un manifestant

Ils sont reconnaissables à leurs casques de moto. Lundi soir, ces policiers ultra-mobiles de la Brav-M, Brigade de répression de l’action violente motorisée, étaient déployés en masse autour de la place de la Bastille. Vers 23 heures, dans une petite rue voisine, sept jeunes gens ont été interpellés. L’un d'entre eux a enregistré discrètement le dialogue entre les agents et les manifestants, un témoignage audio relayé par le média Loopsider- que l'on peut retrouver dans le sujet du 13h de TF1 en tête de cet article.

On y entend distinctement trois claques, confirmées par la teneur de l'échange. "Tu la fermes ou tu en veux une deuxième ?". Coups portés, tutoiement et menaces : toutes les règles semblent bafouées. Les agents de la Brav-M s’acharnent plus particulièrement sur l'un des jeunes gens, d'origine tchadienne, à qui ils promettent en riant une expulsion du territoire.