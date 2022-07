Tuerie familiale : émotion dans le village de l'Ain

La famille s'est installée à Douvres depuis plus d'un an, et était discrète. Le père, chef d'entreprise, aimait échanger quelques mots avec cette habitante qu'il croisait régulièrement. "Tous les jours, je promène mon chien, et tous les jours, il me disait bonjour et il me souriait. C'est très triste, je suis très touchée", rapporte-t-elle.