VIDÉO - "Un comportement étrange" : le témoignage des passagers après la menace d'un attentat dans un TGV

Ils arrivent à la gare de l'Est, soulagés, mais avec deux heures de retard. Quelques heures plus tôt, l'un des passagers a explicitement menacé de se faire exploser. Deux personnes, témoins de la scène, ont donné l'alerte. "Il y a un monsieur qui est venu en face, avec un comportement étrange et des propos explicites, portant sur la religion, qui nous ont alerté. Donc à deux, on est allées s'isoler et donner l'alerte. Il y a un contrôleur qui l'a interpellé", déclare l'une des deux femmes sur le quai de la gare. "Il y avait un policier habillé en civil, il a ensuite pu l'interpeller", ajoute l'autre voyageuse.