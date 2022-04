"Il a sauvé notre bébé" : un gendarme aide une femme à accoucher sur l'autoroute

"Il a eu les bons réflexes de me mettre la couverture de survie et de mettre le chauffage à fond, parce que moi j'étais en hypothermie, je tremblais. Ça m'a tout de suite réchauffée et le bébé allait bien, il avait les yeux grands ouverts", se souvient Nisrine Belhouari, la maman du petit garçon. Et le père, Sami Belhouari, d'abonder : "Nous, on considère qu'il a sauvé notre bébé. On se dit que si on avait été tout seuls, on n'aurait peut-être pas eu les réflexes, on n'avait pas non plus le matériel, pas de couverture de survie. Donc on se dit que le bébé aurait peut-être eu un autre destin si Dylan n'avait pas été là."