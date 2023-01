VIDÉO - Un impressionnant incendie se déclare sur un site industriel près de Rouen

Ce lundi soir, l'incendie était toujours en cours, les pompiers faisant "leur maximum pour circonscrire le plus rapidement possible l'incendie", selon un communiqué de la préfecture. Selon les autorités, près de 100 sapeurs-pompiers sont mobilisés et une trentaine de camions. "À l'heure actuelle, les interventions sont toujours en cours dans l’objectif d’inonder le sinistre", d'après le communiqué, qui précise que le site est "soumis à autorisation et non Seveso". Par ailleurs, tous les employés ont été évacués et aucune victime n'est à déplorer.

Le préfet Pierre-André Durand a assuré que le SDIS avait réalisé des mesures de la qualité de l'air qui ne font apparaître "aucun besoin de protection des populations, ni évacuation ni confinement : l’extinction du foyer prendra plusieurs heures, mais sous le panache de fumée, il n'y a pas de danger".