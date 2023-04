VIDÉO - Hauts-de-France : un tramway touristique à l'arrêt après le vol d'1 km de câble en cuivre

Bernard a levé les yeux au même endroit au début de cette semaine. Il découvre que les câbles électriques du tramway touristique de la vallée de la Deûle ont été sectionnés et arrachés. "Je suis dans un état de colère. Jusqu'à maintenant, on avait des vols, mais de 400 mètres par-ci et 300 mètres par là. Mais là, ça représente quasiment la moitié de la ligne", déplore Bernard Lepla, vice-président d'Amitram à Marquette-lez-Lille (Nord).

C'est du jamais vu sur cette ligne touristique depuis ses débuts il y a 30 ans. Le moment tombe mal, les rames du XXe siècle devaient accueillir les premiers visiteurs de la saison. Cela correspond à 20.000 euros de manque à gagner, et surtout 60.000 euros de réparation au minimum. "Comment va-t-on vivre ? On sera presque en état de liquidation de l'association", s'interroge Bernard.