Un maire agressé après avoir réprimandé des jeunes

Son agresseur présumé est arrêté le soir même. C'est un habitant de 19 ans que monsieur le maire a réprimandé deux mois plus tôt. Le jeune en question faisait des tours de mobylette sur le camping et semait le désordre. Le maire lui a pris par le bras pour lui demander de ramasser toutes les ordures qui trainaient. Le jeune l'a alors menacé. "On n'est pas élu pour se faire taper dessus parce qu'on réprimande quelques jeunes", se désole William.