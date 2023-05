VIDÉO - Un mois après l'effondrement de la rue de Tivoli : funérailles de Marion et Michaël à Marseille

Les familles de Marion et Mickaël sont venues partager leur douleur à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. Marion avait 31 ans et Mickaël 28. Ce samedi matin, la cérémonie était réservée aux familles et aux proches, mais de nombreux Marseillais restés en retrait sont venus témoigner de leur solidarité. "Ça me fait de la peine", "c'est tellement triste", "je viens parce que ça m'a fait de la peine de voir ce jeune couple qui avait toute la vie devant eux", confient des habitants au micro de TF1 dans le reportage en tête de cet article.