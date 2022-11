Un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Nice

Une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées dans l'incendie d'un appartement vendredi soir vers 22h30 à Nice, dont les fumées se sont ensuite propagées dans tout l'immeuble jusque tard dans la nuit, entraînant l'évacuation de 180 personnes, ont annoncé les pompiers. "Il y avait des gens dans notre immeuble qui était noir à cause de la fumée parce qu'elle s'est propagée partout donc on est descendu direct", nous explique un locataire dans la vidéo en tête de cet article.

L'un des blessés est en état d'urgence absolue et trois sont en situation d'urgence relative, ont précisé à TF1info les pompiers des Alpes-Maritimes. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.