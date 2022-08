"On redoute cette journée très sèche et très chaude" : dans les Landes, les pompiers toujours sur le qui-vive

L'incendie qui a débuté dimanche en fin de journée sur la commune forestière de Mano (Landes), à la frontière avec la Gironde, ne progresse plus. Mais les sapeurs-pompiers du Sdis 40, toujours mobilisés, restent en alerte. Dans cette végétation extrêmement sèche, au moindre coup de vent, les braises peuvent réactiver les flammes. "On a encore des zones actives, la température va encore monter et donc, on redoute cette journée très sèche et très chaude. C’est la raison pour laquelle nous avons des moyens encore très importants qui sont mobilisés sur tous les points actifs du sinistre", explique le colonel Eric Duverger, qui dirige l'opération, dans la vidéo en tête de cet article.